Депутаты Госдумы приняли закон о соблюдении норм литературного русского языка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 16 февраля, в Государственной думе был принят во втором и третьем чтениях законопроект, защищающий русский язык. Он расширяет и конкретизирует сферы его обязательного применения, запрещает нарушение норм литературного языка и многое другое. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

Согласно новому закону, русский язык подчёркивается как объединяющий для всего государства, а также вводит понятия нормативных словарей, нормативных грамматик и нормативных справочников, с которыми следует сверяться для уточнения соответствию нормам литературного русского языка.

Несоблюдение языковых норм запрещается, также как и использование нецензурных и иностранных слов (кроме тех, у которых в русском языке нет аналогов). Также закон утверждает и регламентирует список словарей, справочников и грамматик, и требования к их составлению.

Особенно в пояснении к законопроекту подчёркивается, что он вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Госдуме задним числом прекратили действие на территории России международных договоров с Советом Европы.