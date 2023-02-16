Европарламент принял резолюцию с призывом поставить Украине истребители, вертолеты и ракеты Фото: REUTERS

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России на Украине и призывом поставить ей истребители, вертолеты и ракеты. Соответствующая информация появилась на сайте представительного органа 16 февраля.

Резолюция выпущена по случаю годовщины начала СВО. Депутаты Европарламента заявили, что планируют поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо».

Помимо призыва по поставке вооружения, резолюция содержит и рекомендации странам-членам ЕС принять десятый пакет антироссийских санкций до конца февраля и существенно его масштабировать. Кроме того, Европарламент настаивает на том, что нужно доработать законодательство, чтобы замороженные активы РФ можно было передать на нужды Украины.

Депутаты подчеркнули, что после окончания конфликта Россия должна будет выплатить серьезные репарации.

Также Европарламент призвал ускорить процесс принятия Украины в члены НАТО. Напомним, что ранее по этому вопросу высказался Генсек НАТО Столтенберг. Он заявил, что позиция альянса остается неизменной: Украине сначала нужно сохранить единство нации, прежде чем думать о вступлении в Союз.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нам нужно успеть сделать на фронте до того, как украинцы получат «абрамсы» и «леопарды» (подробнее)