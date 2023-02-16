Европарламент отклонил поправку о прекращении огня и переговорам к резолюции по Украине Фото: REUTERS

В Европарламенте отклонили поправку к резолюции по Украине, в которой предлагалось сосредоточить усилия на прекращении огня и возобновлении мирных переговоров. Вместо этого парламентарии решили оставить всё как есть, и продолжить накачивать Киев оружием. Трансляция этого заседания опубликована на сайте Европарламента.

На данный момент резолюция звучит так, что победа Украины, якобы, возможна только в случае регулярного, нарастающего поступления вооружения всех видов со стороны стран Запада. Её предлагалось заменить на более мирный подход, основной своей целью ставящий прекращение боевых действий и дипломатию, но поправку отклонили.

Известно, что эту поправку предложил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее KP.RU сообщал о том, что генсек НАТО признался в подготовке к конфликту на Украине ещё с 2014 года, а также в заблаговременном наращивании сил альянса у границ.

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