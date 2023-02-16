Польские фермеры выступили против ввоза украинского зерна и заблокировали КПП на границе Фото: REUTERS

Большая группа польских фермеров устроила протест на границе Польши и Украины, перекрыв пограничный пункт и заблокировав дорогу грузовиками и тракторами. Они требуют прекратить ввоз украинских зерновых культур, о чём сообщает польский портал farmer.pl.

Протестующие перекрыли пограничный пункт на польско-украинской границе в Дорохуске. Сообщается, что ответственной за организацию и проведение этого мероприятия стала группа аграриев «Обманутая деревня».

Как заявляют сами собравшиеся, акция продлится не менее 48 часов, и собрала порядка 50 участников. Из-за действий протестующих на границе собралась большая очередь из грузовиков, время ожидания в которой составляет около девяти часов.

Польские фермеры недовольны тем, что украинское зерно оседает в их стране, хотя оно предназначено для дальнейшего экспорта. Также они заявляют о плохом качестве зерна, поступающего от Киева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что польские власти значительно усилили фитосанитарный контроль всего зерна, которое ввозится с территории Украины.

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