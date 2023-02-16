Журналист Дуган обнародовал новые свидетельства по делу о подрыве «Северных потоков»

Журналист Дуган узнал об учениях военных НАТО, во время которых могли заложить взрывчатку у «Северных потоков» Фото: REUTERS

Водолазы с глубоководным оборудованием участвовали в военных учениях Baltops-2022 рядом с островом Борнхольм в Дании, рассказал в анонимном письме участник учений американскому журналисту Джону Дугласу. Публицист предоставил корреспонденцию, правдивости которой доверяет, РИА Новости.

В документе говорится, что водолазы по приказу вице-адмирала шестого флота США на шесть часов ушли под воду. С ними были небольшие ящики. Затем они вернулись уже без груза. Предполагается, что в ящиках могла быть взрывчатка, которую военные установили на трубопроводах «Северные потоки».

Вышеописанные события происходили летом 2022 года, спустя небольшое время произошли взрывы. Джон Дуган заявил, что источник предоставил подтверждающие документы и фотографии, но попросил их не распространять для сохранения собственного инкогнито. При этом письмо было отправлено 2 октября.

У американских военных было и высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование, которое не применяется обычными военно-морскими подразделениями. Дайверы утверждали, что проводят учения по разминированию, но соответствующего профоборудования у них с собой не было, утверждает источник.

Ранее о причастности США к диверсиям на «Северных потоках» рассказывал другой американский журналист — Сеймур Херш. По данным, которые он привел в собственном расследовании, также идет речь о том, что взрывчатку заложили водолазы во время учений летом 2022 года.

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