Секретарь СНБО Украины заявил о ключевой роли украинцев в развале Советского Союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая в эфире единого телемарафона, рассказал о том что именно украинский народ, якобы, стал инициатором распада Советского Союза.

По мнению Данилова, утверждение о влиянии украинцев на распад СССР подтверждает тот факт, что самая первая стачка в Союзе, произошедшая в марте 1989 года, собрала 176 шахтёров. Из них 94 человека были украинцами, и именно с этих забастовок, уверен секретарь украинского Совбеза, начался развал СССР.

Также украинский чиновник заявил, что Киев "сможет развалить Россию" так же, как когда-то развалил Советский Союз.

Ранее KP.RU сообщал о том, как Владимир Путин ответил западным политикам, призывавшим к развалу России. Президент отметил, что идея уничтожения Российской Федерации культивировалась на Западе десятилетиями, и в какой-то момент для этого был выбран новый инструмент - Украина.

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