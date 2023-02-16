Минобороны: после переговоров из плена вернули 101 российского военного

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что итогом переговоров с Украиной стало возвращение на Родину 101 российского военного. На подконтрольной Киеву территории бойцам грозила смертельная опасность.

Из украинского плена военнослужащих вернули сегодня, 16 февраля. Освобожденных бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС, в столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства. Сейчас военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в сети появились видео с пытками, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение по этому поводу в ООН. Верховный комиссар организации Фолькер Тюрк ответил, что располагает информацией о применении Киевом пыток к военнопленным и готов подключиться к решению проблемы.

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