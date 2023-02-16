Минобороны РФ опубликовало видео возвращения из плена российских военных Фото: скриншот из видео

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения из плена российских военных. На нем запечатлены счастливые бойцы, которые рассаживаются в автобусы для переправки на Родину.

Людям выдали комплекты зимней одежды и обуви, а также продовольственные пайки. На месте обмена пленным оказались первую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, военным раздали заряженные телефоны с сим-картами, чтобы они смогли позвонить своим семьям.

— Спасибо, что забрали нас. Уже настроение другое, чувствуем себя свободнее, — поблагодарили бойцы за свое спасение.

Напомним, сегодня, 16 февраля, после переговоров в Россию вернули 101 военного из украинского плена. На подконтрольной Киеву территории бойцам грозила смертельная опасность. Теперь же спасенных самолетами отправят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в подведомственных Минобороны медицинских учреждениях.

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