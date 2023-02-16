Нуланд рассказала о новых санкциях против России от группы G7 Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новый пакет санкций, который должен вступить в силу к концу февраля 2023 года. По словам американской чиновницы, свежие санкции будут согласованы всеми странами-членами G7, о чём Нуланд сообщила во время специального брифинга с журналистами.

По словам Нуланд, в новый пакет санкций войдут ограничения для российского военно-промышленного комплекса, а также поставок высокотехнологичного оборудования. Многие санкции будут ужесточать давление на те сферы экономики РФ, которые уже находятся под западными санкциями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Евросоюзе не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Причиной стал острый вопрос поставок синтетического каучука, который планировали внести в список, однако это заблокировали депутаты из Италии и Германии. Наиболее ярым сторонником наложения санкций на каучук стала Польша.

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