Послы стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России Фото: REUTERS

Послы государств Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций в ходе переговоров в среду, 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, наиболее ожесточенные споры возникли по поводу запрета импорта синтетического каучука из России.

Против инициативы выступили дипломаты из Германии и Италии, в то время как польская сторона настаивает, что этот пункт должен быть включен в новый санкционный пакет.

Ранее сообщалось, что в перечне возможных мер также фигурируют запрет экспорта в Россию грузовиков и других "тяжелых транспортных средств", строительных машин и насосов. Авторы проекта предлагают также отказаться от импорта битума из РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил включить около ста новых фигурантов в десятый пакет персональных санкций Европейского союза в отношении России.