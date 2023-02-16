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НовостиПолитика16 февраля 2023 8:58

Послы стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России

Politico: послы стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Фото: REUTERS

Послы государств Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций в ходе переговоров в среду, 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, наиболее ожесточенные споры возникли по поводу запрета импорта синтетического каучука из России.

Против инициативы выступили дипломаты из Германии и Италии, в то время как польская сторона настаивает, что этот пункт должен быть включен в новый санкционный пакет.

Ранее сообщалось, что в перечне возможных мер также фигурируют запрет экспорта в Россию грузовиков и других "тяжелых транспортных средств", строительных машин и насосов. Авторы проекта предлагают также отказаться от импорта битума из РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил включить около ста новых фигурантов в десятый пакет персональных санкций Европейского союза в отношении России.