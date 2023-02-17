АР: Вашингтон будет использовать полученный на Украине опыт для подготовки к конфликту с Китаем

Вашингтон может использовать опыт украинского конфликта в подготовке войны с Китаем. Фото: REUTERS

Вашингтон может использовать полученный во время украинского кризиса опыт для подготовки конфликта с Китаем. Такое развитие событий допустила обозреватель Associated Press Тара Копп.

Обозреватель допустила, что Соединенные Штаты намерены «полностью вооружить заранее» Тайвань на случай конфликта с Китаем. Также Копп предполагает, что в случае предполагаемого тайваньского конфликта США планируют задействовать больше военно-воздушных и морских сил.

Тем временем появляются все новые доказательства того, что конфликт на Украине - лишь эпизод в глобальной борьбе США со своими открыто объявленными врагами - Россией и Китаем. Война за Тайвань может вспыхнуть раньше, чем предсказывают эксперты. Потому что американцы активно к ней готовятся.

Ранее сайт KP.RU писал, что США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность.

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