В Польше призвали вернуться приехавших с Украины бандеровцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бандеровцам, приехавшим в Польшу в виде беженцев, не рад никто, поэтому им нужно вернуться на Украину. Такое заявление сделал обозреватель издания Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

Автор статьи заявил, что украинские националисты ненавидят Польшу, а также поляков и все польское, часто открыто демонстрируя свое мнение. По его словам, подобным украинцам нужно вернуться обратно. Как отмечает Пяста, Польша впустила к себе тысячи агрессивно настроенных украинских националистов, являющихся сторонниками Степана Бандеры.

«Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим «батькой Бандерой», если вы так хотите идти по стопам «героев из УПА*», то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», - обратился журналист в своей статье к националистически настроенным украинцам.

Пяста также отметил, что в Польшу въехали те, «кто боготворит убийц наших братьев», заявляя, что проблема националистических настроений у украинских беженцев будет только расти.

Напомним, в начале февраля в Польше появились антиукраинские рекламные билборды. Все произошло в польском городе Ченстохова, однако инициатор этого политический активист Лешека Сыкульский заявил, что такую рекламу намерены вывесить на всей польской территории.

* Запрещенная в России экстремистская организация