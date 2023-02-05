В Польше появились антиукраинские рекламные билборды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В польском городе Ченстохова начали развешивать антиукраинские рекламные билборды. Об этом пишет издание naTemat, ссылаясь на политического активиста Лешека Сыкульского.

Как сообщается, на плакатах с надписью «Это не наша война» изображают человека в военных штанах на фоне украинского и российского флагов, а нога, которая находится на украинской стороне, нарисована в виде протеза.

Сыкульский заявил, что подобные билборды собираются вывесить на всей польской территории.

Напомним, в октябре 2022 года в Польше объявили о неспособности тратить миллиарды евро на беженцев из Украины, а позже появилось заявление о том, что Варшава собирается ужесточить закон о пребывании украинских беженцев, заставив их покрывать часть своих расходов. Как писал сайт KP.RU, в январе этого года стало известно о поляках, которые избили семью украинских беженцев и потребовали их вернуться на родину.