Силуанов оценил решение Евросоюза внести Россию в черный список по налогам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Европейского союза внести Россию в черный список налоговых юрисдикций не окажет какого-либо влияния на российский бюджет и экономическое развитие. Такое заявление в пятницу, 17 февраля, сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, назвав такое решение Евросоюза политическим.

«Это исключительно политическое решение. С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться», - сказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, Евросоюз внес Россию в свой список стран, которые считает налоговыми убежищами, во вторник, 14 февраля. Указав на «вредную налоговую практику», Европейский союз внес в данный список также Коста-Рика, Британские Виргинские острова и Маршалловы Острова. Теперь в этом списке находится 16 юрисдикций.

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