Сейсмологи прогнозируют еще одно землетрясение в Турции, которое способно разрушить пол Стамбула

Сейсмологи прогнозируют еще одно землетрясение в Турции, которое будет способно разрушить пол-Стамбула Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты прогнозируют еще одно землетрясение в Турции. От него пострадает Стамбул, причем разрушения будут сильнее, чем от произошедшей катастрофы на юго-востоке страны. К таким выводам пришла газета Hurriyet, проанализировавшая данные и прогнозы ряда сейсмологов.

По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше — причем с точки зрения как разрушений, так и экономических, и социальных последствий.

При землетрясении силой 7,5 балла и выше ожидается, что 13,5 тыс. зданий серьезно повредятся, еще более 39 тыс. — сильно повреждены. Умеренные и незначительные разрушения ожидают еще почти 137 тыс. и 300 тыс. зданий соответственно. Таким образом, в той или иной степени будет повреждено практически каждое второе строение.

Напомним, что два серьезных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 38 тыс. человек.

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