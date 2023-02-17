Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тыс. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По данным ведомства в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге по последней информации, стихийные бедствия унесли жизни 38 044 человек.

С момента первого землетрясения в регионе произошло еще более 4,7 тыс. повторных подземных толчков. Последнее крупное колебание, магнитудой 5, произошло в ночь на 17 февраля.

Напомним, два разрушительных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. В результате тысячи зданий были разрушены. Под завалами остаются люди, их продолжают доставать живыми. Так, на десятые сутки спасатели вызволили из бетонных ловушек двух женщин и двух детей. В общей сложности по подсчетам Эрдогана уже были спасены порядка восьми тыс. человек.