Корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС после разгерметизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) после того, как произошла разгерметизация 11 февраля. Его развернут в ручном режиме, чтобы отснять повреждения и причины происшествия. Об этом пишет пресс-служба «Роскосмоса».

Сообщается, что сейчас «Прогресс МС-21» пристыкован к малому исследовательскому модулю «Поиск», принадлежащему российскому сегменту МКС. Отстыковка грузового корабля от модуля планируется 18 февраля, в 05:26 по московскому времени.

Это решение принято Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева, после тщательного изучения снимков повреждений радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс МС-21», сделанных космонавтами 14 февраля.

Как только корабль будет отстыкован, российские космонавты развернут его в ручном режиме, чтобы отснять масштабы повреждений. Сводить «Прогресс МС-21» с орбиты планируют в 07:03. Согласно плану, уже в 07:45 корабль должен упасть в несудоходной части Тихого океана.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на МКС произошла разгерметизация контура стыковки корабля «Прогресс МС-21» со станцией. Экипажу ничего не угрожало.

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