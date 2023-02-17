Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву, где проведет переговоры с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву, где должны состояться его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый уже в Москве», - говорится в заявлении о приезде главы государства, где также опубликованы фото президента Белоруссии у трапа самолета, который приземлился в аэропорту.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, в пятницу, 17 февраля, белорусский президент направился в Москву для переговоров с российским коллегой. В сообщении отмечается, что Путин и Лукашенко договорились о новой встрече еще во время телефонного разговора, которая состоялась вечером 5 февраля этого года.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в Ново-Огареве, отметив, что в начале диалога президентов будут присутствовать журналисты, а остальная часть беседы состоится уже без камер.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)