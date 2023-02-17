Захарова призвала Нуланд не лезть в Крым, а заняться летающими над США воздушными шарами и НЛО Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ должны наносить ракетные удары по Крыму. Захарова призвала Нуланд и дальше охотиться на НЛО, о чём она сообщила во время онлайн-брифинга 17 февраля.

Немногим ранее Нуланд заявила, что военные объекты РФ в Крыму являются «легитимными целями», и США полностью поддерживают удары по ним. Как отметила Мария Владимировна, Нуланд стоило бы заниматься проблемами внутри своей страны, например - охотиться на инопланетян, то есть и дальше сбивать неопознанные летающие объекты, которые в больших количествах парят над американской территорией.

При этом Захарова намекнула, что даже с этой задачей США справляются не лучшим образом, заявив что сами американские граждане смеются над этой охотой на НЛО.

Ранее KP.RU сообщал о том, что четвёртый неопознанный летательный аппарат был сбит военными США со второй попытки - первая выпущенная ракета пролетела мимо воздушного шара и упала в озеро Гурон, никому не навредив.

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