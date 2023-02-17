МИД РФ заявил о готовности России принять компенсационные меры в случае решения ЕС конфисковать активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова принять равнозначные компенсационные меры в случае, если Европейский союз примет решение о конфискации российских активов. Такое заявление в пятницу, 17 февраля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат призвала на забывать об иностранных активах, которые находятся в России, отметив, что страны Европейского союза традиционно были крупным инвесторами в экономику России. «Между прочим, извлекая из этого значительные выгоды для себя, для развития собственного бизнеса, хозяйства», - отметила она.

По ее словам, все это «привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан» в России. Как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, Москва исходит из законности, но готова «при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер».

Напомним, в среду, 15 февраля, Европейский союз утвердил создание рабочей спецгруппы по передаче Киеву российских активов. Как писал сайт KP.RU, такая группа должна выяснить, как юридически возможно решать вопрос отчуждения, а также использования активов.

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