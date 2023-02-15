ЕС утвердил создание рабочей спецгруппы по передаче Украине российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды стран Европейского союза утвердили в среду, 15 февраля, приняли решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Киеву арестованных или замороженных российских активов в Евросоюз.

«Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

Днем ранее, 14 февраля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о планах создания подобной группы, уточнив, что ей необходимо определить, какие именно активы есть в Евросоюзе, а также рассмотреть, как юридически возможно решать вопрос отчуждения и использования активов. При этом он обратил внимание на то, что для этого нет «готовой модели».

Напомним, сегодня, 15 февраля, Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи замороженных российских активов Украине, а пару дней назад, 13 февраля, МИД Франции заявил, что конфискация активов России невозможна без решения суда.