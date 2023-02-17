Дональд Трамп-младший Фото: REUTERS

Сын бывшего президента США Дональда Трампа пошутил в своих соцсетях о том, что губернатору Огайо необходимо выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы выпрашивать помощь у американского правительства.

«Губернатор Огайо после того, как Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий», - подписал свою картинку Дональд Трамп-младший.

Дональд Трамп-младший высмеял роль Зеленского в США Фото: из соцсетей

Напомним, около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо в начале февраля этого года. Пожар, возникший в результате не могли потушить несколько суток. Все это привело к опасным выбросам в атмосферу.

Через пять дней после аварии появилось сообщение о безопасности места вокруг аварии, а уровень загрязнений не превышает нормы. Тем не менее в интернете начали появились об умерших рыбах в водоемах, а жители говорят об ухудшении самочувствия.

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