Российские войска нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим топливом и снарядами ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 17 февраля, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по предприятиям, которые обеспечивали украинские войска топливом и боеприпасами. Как отметили в российском военном ведомстве удар был нанесен в четверг, 16 февраля.

«Нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами», - сказано в сообщении министерства, где также говорится о том, что «цели ударов достигнуты», а «назначенные объекты поражены».

Уточняется, что в результате произведенного удара были серьезно сокращены возможности производства взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива на Украине.

Напомним, неделю назад, 10 февраля, российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, Для этого ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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