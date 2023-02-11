Минобороны сообщило о массированном ударе по инфраструктуре Украины 10 февраля 2023

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования Фото: Кадр видео

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины в пятницу, 10 февраля 2023 года. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в субботу.

Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

В ведомстве уточнили, что поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Все поставленные задачи достигнуты, ракеты и дроны достигли намеченных целей, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 10 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Журналисты и местные власти сообщали о взрывах в Киеве и Харькове, а также ряде других городов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в пятницу "Укрэнерго" сообщило, что сразу в нескольких регионах Украины повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры, в связи с чем наблюдаются проблемы с электроэнергией. В компании уточнили, что перебои со светом наблюдаются в восточном и западном, южном регионах.

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