Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, признавший ранее свою вину в шпионаже в пользу России, был приговорен к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы. Соответствующий приговор в пятницу, 17 февраля, вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

«По первому пункту обвинительного акта я приговариваю вас к тюремному сроку в 6 лет и 2 месяца. По пунктам 2-8 я приговариваю вас к 7 годам тюремного заключения. Вы должны отбыть эти наказания последовательно», - сказал судья Марк Уолл.

Напомним, признательные показания бывший дипломат дал еще 4 ноября 2022 года, однако судья Марк Уолл постановил донести их до общественности через несколько дней - 11 ноября. Это сделали после того, как стало известно, что сторона обвинения не намерена более добиваться судебного разбирательства по девятому пункту обвинения, согласно которому экс-сотрудник британского посольства не признал себя виновным.