МИД Швеции отреагировал на заявления России о письмах по поводу "Северных потоков"

В ведомстве отметили, что в стране расследованием инцидента занимается судебная система Фото: Shutterstock

Власти Швеции обратили внимание на заявления Москвы по поводу писем премьер-министра РФ Михаила Мишустина относительно расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом в пятницу, 17 февраля, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

В среду, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамством отсутствие какого-либо ответа от Швеции и Дании на официальные письма главы российского правительства по поводу расследования взрывов на «Северных потоках».

«Мы обратили внимание на то, что официальные представители России прокомментировали переговоры Швеции и России по поводу "Северного потока"», - приводит РИА Новости комментарий заявления главы МИД РФ в шведском внешнеполитическом ведомстве.

При этом, в министерстве заявили, что расследованием данного инцидента в Швеции занимается судебная система, поэтому «правительству нечего добавить».

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