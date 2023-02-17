Сенатор Макконнелл: «Цель США – это победа над русскими руками украинцев» Фото: REUTERS

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл рассказал, что мнение простых американцев по отношению к конфликту на Украине меняется не в лучшую сторону. Он призвал общественность "сплотиться и помочь ВСУ", а также заявил об "экономии в будущем, если ВСУ одержит победу над Россией".

При этом, по словам сенатора, "цель США – это победа над русскими руками украинцев". Он подчеркнул, что американцы должны радоваться тому, что их не посылают участвовать в конфликте.

— Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейший задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке, — подытожил Макконнелл.

Ранее госсекретарь США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине. Энтони Блинкен заявил, что Штаты хотят помочь Незалежной вернуть территории, которые они «потеряли» после начала спецоперации.

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