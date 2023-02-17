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НовостиВ мире17 февраля 2023 13:11

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия

Политик напомнил о призыве отправлять вооружение на помощь ВСУ
Мила ГЕНЬ
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия

Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия на Украину — единственный способ достичь продолжительного и устойчивого мира. Страны альянса должны помогать ВСУ, в очередной раз подчеркнул он.

Поддержка Украине оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил Йенс Столтенберг. По его мнению, поставка оружия должны привести к миру, устойчивому и продолжительному. Генсек НАТО напомнил, что ранее призвал всех членов альянса помогать ВСУ с современной техникой, в том числе и танками.

Напомним, что в МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Так в министерстве отреагировали на новость о том, что Запад отправит на подмогу ВСУ технику.

Также известно, что первая партия обещанного вооружения — три десятка танков Leopard — прибудут на Украину в марте 2023 года. Пока что военным ВСУ приходится использовать полувековые машины, о чем ранее сообщил командир одного из танковых эскадронов.

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