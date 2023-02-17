Генсек НАТО Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия на Украину — единственный способ достичь продолжительного и устойчивого мира. Страны альянса должны помогать ВСУ, в очередной раз подчеркнул он.

Поддержка Украине оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил Йенс Столтенберг. По его мнению, поставка оружия должны привести к миру, устойчивому и продолжительному. Генсек НАТО напомнил, что ранее призвал всех членов альянса помогать ВСУ с современной техникой, в том числе и танками.

Напомним, что в МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Так в министерстве отреагировали на новость о том, что Запад отправит на подмогу ВСУ технику.

Также известно, что первая партия обещанного вооружения — три десятка танков Leopard — прибудут на Украину в марте 2023 года. Пока что военным ВСУ приходится использовать полувековые машины, о чем ранее сообщил командир одного из танковых эскадронов.

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