Украинский военный пожаловался на работу танка Т-64, которому больше 50 лет

В США назвали запоздалой поддержку Украины Западом в Артемовске Фото: REUTERS

Командир танкового эскадрона ВСУ в интервью испанской газете Pais пожаловался, что в его распоряжении танк, которому более 50 лет. Боевая машина в два раза старше самого танкиста, которому 28 лет.

Пообщавшийся с журналистами военный командует подразделением из трех танков 1-й бронетанковой бригады украинской армии. Гусеницы его Т-64, по словам самого украинца, сильно изношены, а пушку уже несколько раз заклинивало на поле боя, из-за чего приходилось его покидать.

Сейчас танкист ждет новую технику — немецкие танков Leopard. Напомним, что в марте на подмогу ВСУ поставят 14 танков из Германии, столько же — из Польши, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских.

В США такую поддержку Украины назвали запоздалой. Для удержании позиции в Артемовске, бои за который ведутся в настоящее время, это не поможет. К тому же, отправить сразу всю обещанную технику страны НАТО не смогут: из-за логистических проблем она «встанет» у границы Украины.

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