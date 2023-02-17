Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 февраля 2023 12:05

Украинский военный пожаловался на работу танка Т-64, которому больше 50 лет

По словам командира танкового эскадрона ВСУ, его боевая машина в два раза старше, чем он сам
Мила ГЕНЬ
В США назвали запоздалой поддержку Украины Западом в Артемовске

В США назвали запоздалой поддержку Украины Западом в Артемовске

Фото: REUTERS

Командир танкового эскадрона ВСУ в интервью испанской газете Pais пожаловался, что в его распоряжении танк, которому более 50 лет. Боевая машина в два раза старше самого танкиста, которому 28 лет.

Пообщавшийся с журналистами военный командует подразделением из трех танков 1-й бронетанковой бригады украинской армии. Гусеницы его Т-64, по словам самого украинца, сильно изношены, а пушку уже несколько раз заклинивало на поле боя, из-за чего приходилось его покидать.

Сейчас танкист ждет новую технику — немецкие танков Leopard. Напомним, что в марте на подмогу ВСУ поставят 14 танков из Германии, столько же — из Польши, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских.

В США такую поддержку Украины назвали запоздалой. Для удержании позиции в Артемовске, бои за который ведутся в настоящее время, это не поможет. К тому же, отправить сразу всю обещанную технику страны НАТО не смогут: из-за логистических проблем она «встанет» у границы Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)