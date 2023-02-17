Военный историк Кнутов рассказал, как Запад планирует переломить ситуацию в украинском конфликте Фото: REUTERS

Власти Украины в марте этого года могут начать наступление, после чего свои войска в западную часть страны может ввести Польша, считает военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, таким образом НАТО планирует использовать эту часть Украины, для затягивания конфликта на долгие годы.

«Они полагают, что Киев прикрыт, но не так эффективно, чтобы исключить ввод туда польских войск. Есть сценарий, по которому в марте Украина начнет стратегическое наступление, и в это же время Польша призовет массу резервистов. Действия, которые предпринимает НАТО в отношении западной Украины, говорят о том, что есть попытки, при неблагоприятном для Запада развитии событий, создать в Западной Украине буферное государство, которое потом сможет терроризировать остальную часть Незалежной», – заявил он в интервью KP.RU.

Как считает историк, после оккупации Западной Украины и создания там некоего государство, которое формально будет иметь свой статус, конфликт может растянуться на десятки лет, что и намерены добиться США. Однако потери украинской армии и состояние экономики страны не позволят ей долго сопротивляться. В конечном счете Киеву и его западным союзникам придется искать мирные решения конфликта.

Как писал сайт KP.RU, накануне Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что победа Украины «возможна только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок всех без исключения видов вооружений».

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