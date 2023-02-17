Спикер парламента Крыма Константинов назвал Одессу легитимной целью для освобождения от нацистских оккупантов Фото: Анастасия ЖУКОВА

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил 17 февраля 2023 года о том, что Одесса является легитимной целью для российских войск, и должна быть освобождена от нацистских оккупантов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам Константинова, освобождение Одессы - это законная, легитимная цель, так как это русский город, основанный нашими предками. Спикер парламента также заявил, что именно украинские националисты ответственны за теракт в Доме профсоюзов, и они продолжают наводить страх на жителей города.

Константинов добавил, что Украина не имеет, и не может иметь к Одессе никакого отношения, а жители города будут искренне рады видеть российские войска, которые освободят их от бандеровцев. Глава парламента подчеркнул, что это одна из целей СВО, которая обязательно будет достигнута.

Ранее KP.RU сообщал об ответе Марии Захаровой Виктории Нуланд, призвавшей украинские войска наносить ракетные удары по Крыму, и заявившей что США полностью их в этом поддержат.

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