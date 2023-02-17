Российская артистка Инстасамка внесена в базу украинского сайта «Миротворец» Фото: соцсети

Российская артистка Дарья Зотеева, выступающая под сценическим именем, попала в базу украинского ресурса «Миротворец».

Как указано на сайте, Инстасамка является «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Также в сообщении говорится, что артистка участвовала в информационной поддержке российской военной спецоперации на Украине и пожертвовала Вооруженным силам РФ крупную сумму.

Как писал сайт KP.RU, ранее в базу «Миротворца» попал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. В личной карточке политике отмечено, что он «профессиональный провокатор», который осуществлял «публичные информационные диверсии».

До этого создатели «Миротворца» внесли в свою базу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его обвинили в том, что он не считает присоединение Крыма к России «аннексией», а также «верит в мудрость и порядочность руководства России».

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