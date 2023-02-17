Власти Белоруссии ввели ограничения на пересечение границы грузовикам из Польши Фото: REUTERS

Власти Белоруссии приняли решение ограничить въезд грузовиков и тягачей, зарегистрированных на территории Польши, в свою страну. Теперь они смогут въезжать в республику только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь, о чём сообщается на сайте белорусского совета министров.

Соответствующее постановление приняли в правительстве Белоруссии после того, как Польша закрыла автодорожный пункт «Бобровники» на границе с республикой 10 февраля 2023 года.

Как отметили белорусские власти, для распределения нагрузки было решено равномерно перенаправлять въезжающие грузовые автомобили и прицепы на пропускные пункты «Бенякони», «Привалка» и «Козловичи», а также дополнять их пунктами таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зонами ожидания «Берестовица».

Ранее KP.RU сообщал о том, что польские фермеры начали забастовку на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинского зерна и блокируя тракторами дорогу, из-за чего сильно замедлили проезд въезжающих в страну автомобилей.

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