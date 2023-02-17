Шольц заявил об отсутствии единства внутри Германии по санкциям и поставкам оружия Украине Фото: REUTERS

Внутри Германии нет единства по вопросу введения санкций в отношении России и поставкам оружия Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Да, есть некоторые, которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея – вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину», – сказал политик в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметил Шольц, даже самые ярые сторонники санкций против России и поставок вооружения Киеву признают, что эти решения нужно принимать согласовано и коллективно.

Как писал сайт KP.RU, десятый пакет санкций в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро. Об заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как уточнила глава ЕК, в новом пакете будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, в частности дронов и вертолетов.

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