Центробанк решил ограничить рискованные сделки по ипотеке Фото: Олег ЗОЛОТО

Банк России введет надбавки к коэффициентам риска по ипотечному кредитованию в рамках долевого строительства.

Как сообщается на сайте регулятора, Центробанк хочет ограничить практики ипотечного кредитования, которые предполагают завышение цен на недвижимость на первичном рынке. Согласно проекту, банки должны будут делать надбавки к коэффициентам риска в отношении жилья, которое приобретается по договору долевого участия, в том числе в течение года после ввода его в эксплуатацию.

Кроме того, ЦБ уточнил условия, при которых надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотеки, выданной в рамках господдержки, не будут применяться. Так, действующий критерий (показатель долговой нагрузки не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). Регулятор также установил закрытый перечень государственных программ.

Напомним, ранее аналитики назвали средний уровень зарплаты для оформления ипотеки в разных субъектах России. В рейтинг российских регионов по наибольшему заработку для покупки квартиры в ипотеку, вошли Москва – 301 074 рублей, Санкт-Петербург – 193 417 рублей, а также Ленинградская область – 162 844 рублей.

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