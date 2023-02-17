Вице-президент Турции Октай заявил о продолжении спасательных работ в десяти пострадавших провинциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-президент Турции Фуат Октай, выступая в эфире местных телеканалов, рассказал о продолжающихся поисково-спасательных операциях. Сейчас они ведутся на месте порядка двух сотен разрушенных зданий.

Как отметил Октай, спасательные работы проходят во всех десяти провинциях, пострадавших из-за разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года. Турецкие власти проинспектировали уже более 597 тыс. зданий, расположенных в зоне бедствия, и 75 тыс. из них были либо полностью разрушены, либо крайне существенно пострадали во время подземных толчков.

Также турецкий вице-президент заявил о том, что из наиболее пострадавших провинций было вывезено 374,3 тыс. человек. Около 35 тыс. спасателей продолжают работать в зоне бедствия, до сих пор находя выживших.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6. Оно произошло сегодня, 17 февраля, в Элязыге.

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