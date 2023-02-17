Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в турецком Элязыге Фото: pixabay.com

Сегодня, 17 февраля, в восточном районе Турции под названием Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Этот район находится в непосредственной близости от зон предыдущей сейсмической активности. Об этом пишут местные СМИ.

Ранее 17 февраля KP.RU сообщал о том, что группа экспертов заявила о возможности нового, мощного землетрясения на территории Турции, которое по оценкам сейсмологов может разрушить половину Стамбула. Ожидаемое землетрясение может превысить по ущербу и унесённым жизням потери в Кахраманмараше.

Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о продолжении катастрофы в Турции, но не из-за новых землетрясений, а в связи с тем что десятки тысяч людей остались без крова, места работы и возможности получить своевременную медицинскую помощь.

Последствия первого, колоссального по своим последствиям землетрясения, обрушившегося на Турцию 6 февраля 2023 года, также своевременно публиковались. Местные жители сравнивали снимки до и после катастрофы.

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