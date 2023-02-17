Небензя усомнился в способности ООН выступить посредницей в урегулировании конфликта на Украине Фото: REUTERS

Организация объединенных наций вряд ли сможет выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«С самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали от его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан. Как думаете, можем мы доверять такому посредничеству?» – заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Небензя, российская сторона ни разу не слышала от представителей ООН призывов к Киеву к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала резолюция 2202 Совбеза ООН от 15 февраля 2015 года. Кроме того, подчеркнул постпред, с первый дней спецоперации на Украине секретариат всемирной организации распространяет «антироссийские штампы» и прямые претензии к России.

Как писал сайт KP.RU, ранее предтавитель генсека ООН Антониу Гуттереша заявил, что глава организации готов быть посредником в урегулировании ситуации на Украине при желании всех сторон конфликта.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)