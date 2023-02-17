Путин присвоил звание генерал-полковника двум командующим военными округами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника двум командующим военных округов.

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, звание генерал-полковника получили командующий Восточным военным округом (ВВО) Рустам Мурадов и командующий Западным военным округом (ЗВО) Евгений Никифоров.

Кроме того, глава государства присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Олегу Макаревичу и начальниц Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» Александру Романчуку.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин посмертно присвоил звание «Герой России» участнику спецоперации в Украине Алмазу Сафину за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.