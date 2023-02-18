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НовостиПолитика18 февраля 2023 4:24

Российские военные ликвидировали женщину-снайпера ВСУ

РИА Новости: российские военные ликвидировали женщину-снайпера ВСУ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Женщину-снайпера ВСУ ликвидировали при штурме позиций противника

Женщину-снайпера ВСУ ликвидировали при штурме позиций противника

Фото: REUTERS

Российские военнослужащие ликвидировали женщину-снайпера при штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира разведывательного взвода Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

"Непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко прокомментировал последние действия командования ВСУ. В частности, лихорадочные попытки мобилизовать всех, кого только можно, например, женщин-военнослужащих, а также признание растущих потерь.

По его словам, ВСУ предлагают женщинам подписывать контакты. Для этого были приняты новые нормативно-правовые акты, в том числе расширен перечень военно-учетных специальностей, на которые могут быть приняты представительницы прекрасного пола.