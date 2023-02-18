Роскосмос рассматривает вариант пристыковки "Прогресса МС-21" к МКС для выяснения причин разгерметизации

"Прогресс МС-21" могут вновь пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне разгерметизации грузового корабля "Прогресс МС-21", из-за которой его отстыковали от Международной космической станции (МКС) Роскосмос рассматривает два варианта дальнейших действий. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации в субботу, 18 февраля 2023 года.

"Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - говорится в сообщении.

К данному моменту причины разгерметизации не установлены. Проведенная проверка результатов не дала.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 февраля появилась информация, что контур грузового космического корабля "Прогресс МС-21" разгерметизирован, из-за чего его пришлось изолировать от общего объема Международной космической станции.

В Роскосмосе заверили, что разгерметизация контура корабля не сказалась на его стыковке к МКС и не повлияет на дальнейшую программу полета станции.

Напомним, отстыковка грузового корабля от исследовательского модуля "Поиск", принадлежащему российскому сегменту МКС, совершена утром 18 февраля. Соответствующее решение принято после тщательного изучения снимков повреждений радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля.