ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом под Угледаром

Украинский коптер сбросил снаряд с отравляющим веществом Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

По их словам, инцидент произошел утром 16 февраля 2023 года. Военнослужащие армии РФ заметили два коптера противника на линии боевого соприкосновения. Один из них сразу же был сбит, а вот второй успел выпустить снаряд с каким-то химическим веществом, уточнил собеседник агентства.

В результате пострадали двое военных. У них ожоги легких и признаки отравления, в том числе рвота и раздражение слизистых оболочек, говорится в сообщении.

Остатки боеприпаса направлены на экспертизу. Она должна установить, какое отравляющее вещество использовалось украинскими войсками.

Как ранее писал сайт KP.RU, командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России заявил, что украинские войска начали применять под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, содержащие особо опасные поражающие элементы.

Как отметил военный врач с позывным Тренер, в последнее время поступает больше пациентов, у которых обнаруживают шарообразные поражающие элементы одинакового размера. Он назвал пациентов, пострадавшие от подобных снарядов пациенты, одними из самых тяжелых, предположив, что такие поражающие элементы поступают в украинскую армию из западных стран.

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