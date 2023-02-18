Митинг в поддержку России прошёл в австралийском Сиднее Фото: из соцсетей

В австралийском Сиднее прошёл митинг в поддержку России, собравший порядка 1,5 тыс. участников. Митингующие собрались у здания генконсульства страны, о чём пишет издание РИА Новости, со ссылкой на организатора мероприятия.

Организатором митинга стал родившийся в Австралии Семён Бойков, сын русского священника. Он отметил, что среди 1,5 тыс. участников практически не было россиян - почти все были местными, австралийцы и коренные жители континента.

Участники акции размахивали российскими флагами, установили портрет Владимира Путина, демонстрировали плакаты и лозунги, в которых называли Украину террористическим государством. Там же присутствовали сербские байкеры, поднимавшие флаги России в Мельбурне, и выступали местные политики, кандидаты на выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози и Дэвид Грэм.

На Бози и Грэма местные СМИ вешают ярлыки демагогов и сторонников теорий заговора. Более того, Бози раньше служил в австралийском спецназе, но после того как он пошёл в политику его начали считать «ультраправым экстремистом». Во время митинга он высказал слова благодарности Владимиру Путину и всему русскому народу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в 2022 году по многим городам Австралии прокатились акции в поддержку России, на которых митингующие требовали снять санкции с РФ.