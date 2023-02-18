Советник врио главы ДНР сообщил, что ВСУ окружены и почти полностью лишены снабжения в Артёмовске Фото: Александр КОЦ

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал 18 февраля 2023 года о том, что большая группа украинских военных практически полностью заблокирована в Артёмовске и окружена российской армией. Об этом пишет ТАСС.

По словам Гагина, бойцы ВСУ в Артёмовске были отрезаны от своих групп снабжения, и практически перестали получать боеприпасы, медикаменты, продукты и другие припасы. Более того, украинские войска удалось окружить, отрезав от других участков фронта.

Советник подчеркнул, что российские войска продолжают активное наступление на этом направлении, и ведут масштабные боестолкновения с украинскими группировками в черте города. Позже Гагин добавил, что ВСУ приняли решение в срочном порядке эвакуировать командование из Артёмовска, пока ещё есть такая возможность.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к марту-апрелю 2023 года Артёмовск может оказаться полностью окружён российскими войсками, что позволит отрезать ВСУ от поставок тяжёлого вооружения.

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