Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле 2023 года Фото: REUTERS

Предприниматель Евгений Пригожин заявил о том, что город Артемовск в Донецкой народной республики (ДНР) может быть окружен в марте-апреле этого года, однако, по его словам, на эти сроки могут повлиять поставки Украине тяжелого вооружения.

«Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», - заявил Пригожин.

Напомним, накануне Пригожин сообщил, что в северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои буквально за каждое строение и каждую улицу. По его словам, украинские воска «бьются до последнего» в этом городе.

Тем временем пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что подразделения украинской армии могут отступить с территории Артемовска для сохранения жизней военнослужащих.