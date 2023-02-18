DPA: Неизвестные вывесили российский флаг на бывшем здании ландтага в Потсдаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На востоке Германии, в Потсдаме, неизвестные устроили молчаливую акцию поддержки России и спецоперации, вывесив на бывшее здание земельного парламента (ландтага) государственный флаг РФ, а также нанеся белой краской на стены буквы Z. Об этом пишет агентство DPA.

Раньше в этом здании заседал ландтаг Барнденбурга, и это достаточно знаковое для Потсдама место. Теперь российским флагом и буквами Z, уже ставшей символом поддержки специальной военной операции на Украине, украсили башню исторической постройки. Кто это сделал - пока остаётся загадкой.

Потсдамская полиция уже начала расследование, официальная причина активности правоохранителей - нарушение неприкосновенности жилища и нанесение материального вреда. Собственника здания заставили за свой счёт стереть латинские буквы Z.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в австралийском Сиднее прошёл митинг в поддержку России, Владимира Путина и СВО. Акция собрала порядка 1,5 тыс. участников, большинство из которых - местные жители и коренное население.

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