Вучич заявил о нескором возвращении мира на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич, встречаясь с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками в Мюнхене, заявил о том что мир на Украину вернётся не скоро.

По мнению сербского лидера, сейчас Украина - самая горячая тема, и судя по всему не стоит ожидать скорого завершения этого конфликта. А чем дольше он длится, уверен Вучич, тем больше политических последствий ожидает Европу, США, и весь мир в целом.

Помимо упоминания Украины, основное внимание Вучича было приковано в Мюнхене к решению вопроса Косово. Беседуя с европейскими коллегами он отметил, что готов продолжать переговоры с властями самопровозглашённой республики, но только если «будет о чём говорить».

При этом 17 февраля Вучич сообщал, что ещё одна страна отказалась признавать независимость Косово, став уже 27-ой или 28-ой по счёту, кто принял такое решение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Вучич выступил с резким заявлением в адрес западных коллег. По мнению президента Сербии, ЕС и США интересуют только возможные санкции против России.

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