Медведев «перевел» на понятный язык заявление генсека НАТО Столтенберга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. По мнению российского политика, альянс считает риск начала третьей мировой войны менее серьезным, чем риск победы РФ.

— Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся, — написал Дмитрий Медведев в своем телеграме.

НАТО помогает Украине поставками оружия. Ранее Генсек альянса Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира можно только таким образом и призвал страны-члены Союза активнее поддерживать ВСУ.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. По заявлению МИД РФ, любые грузы, которые содержат оружие и технику для ВСУ, станут законной целью российских военных.

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