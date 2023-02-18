Die Welt: Потеря Артёмовска будет означать для ВСУ падение второй линии обороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейские военные эксперты считают, что если Украина сдаст Артёмовск - это будет означать падение второй линии обороны, после чего ВСУ придётся отступать в Донбассе, на линию Славянск - Краматорск. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению командующего австрийской гвардией полковника Маркуса Рейснера, если ВСУ сдадут Артёмовск - ВС РФ получат огромное преимущество на поле боя, и смогут гораздо эффективнее выполнять боевые задачи. В этом случае украинским войскам придётся отступать на третью линию обороны.

При этом военный аналитик ЕС по международным отношениям Густав Грессель считает, что сдача Артёмовска неизбежна. Такой вывод он делает на основании недавней эвакуации Красной Горы, и считает, что Артёмовск постигнет та же участь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что группировка войск ВСУ в Артёмовске практически полностью лишена снабжения, и скоро будет полностью окружена. Украина приняла решение эвакуировать оттуда командование.