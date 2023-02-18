Разрушительные землетрясения в Турции унесли жизни 40 642 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество погибших людей во время землетрясений в Турции увеличилось до 40 642 человек, о чём сообщил 18 февраля руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер, в ходе оперативного брифинга.

Как отмечает Сезер, также выросла и статистика по пострадавшим - таковых насчитали уже 108 068 жителей страны и туристов, находившихся в момент землетрясения в Турции. Более 430 тыс. человек были перевезены из разрушенных провинций в уцелевшие районы.

При этом поисково-спасательные операции во всех десяти пострадавших провинциях всё ещё продолжаются, особенно активно они ведутся в Хатае, где одновременно трудятся около 13 тыс. спасателей. Однако Юнус Сезар подчеркнул, что вечером 19 февраля их планируется полностью прекратить, и сосредоточить силы на помощи пострадавшим и восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 17 февраля сейсмологи зафиксировали ещё одно землетрясение магнитудой 4,6 в турецком Элязыге.